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На первоклассника напала стая собак вблизи чукотского города Павек

Происшествия
На первоклассника напала стая собак вблизи чукотского города Павек

Стая бродячих собак напала на ученика первого класса у города Павек на Чукотке. Об этом сообщил глава городского округа Иван Леюшкин. Ребенка доставили в больницу случайные свидетели происшествия.

«Мальчику была оказана вся необходимая первичная медицинская и психологическая помощь. В настоящее время ребенок продолжает лечение, чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает», — написал Леюшкин в своем Telegram-канале.

Глава Павека рассказал, что сотрудники ветеринарной станции пытаются поймать стаю. Местных жителей призвали следить за детьми и не разрешать им в одиночку находиться за пределами города.

По данным регионального СУСК, у мальчика множественные укусы. В ходе проверки оценят действия ответственных должностных лиц за обращение с бездомными животными.

Ранее сообщалось, что стая безнадзорных собак накинулась на ребенка возле школы в Сахалинской области.
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