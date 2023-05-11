На первоклассника напала стая собак вблизи чукотского города Павек

Стая бродячих собак напала на ученика первого класса у города Павек на Чукотке. Об этом сообщил глава городского округа Иван Леюшкин. Ребенка доставили в больницу случайные свидетели происшествия.
«Мальчику была оказана вся необходимая первичная медицинская и психологическая помощь. В настоящее время ребенок продолжает лечение, чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает», — написал Леюшкин в своем Telegram-канале.
Глава Павека рассказал, что сотрудники ветеринарной станции пытаются поймать стаю. Местных жителей призвали следить за детьми и не разрешать им в одиночку находиться за пределами города.
По данным регионального СУСК, у мальчика множественные укусы. В ходе проверки оценят действия ответственных должностных лиц за обращение с бездомными животными.
Ранее сообщалось, что стая безнадзорных собак накинулась на ребенка возле школы в Сахалинской области.