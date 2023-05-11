Российские войска минометом «Тюльпан» ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ в Донецкой области

Российские военнослужащие группировки «Восток» с помощью миномета «Тюльпан» уничтожили пункт временной дислокации украинской армии. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
На Южнодонецком направлении российские солдаты при поддержке артиллерийского вооружения уничтожили украинскую разведывательную группу. Также при помощи самоходного миномета «Тюльпан» в районе Великой Новоселки Донецкой области было ликвидировано временное размещение ВСУ.
Также Гордеев добавил, что российские войска в районе Гуляй Поле Запорожской области обнаружили временный пункт дислокации украинских солдат с помощью средств воздушной разведки. Позже он был ликвидирован самоходными артиллерийскими установками «Акация».
Ранее сообщалось, что ПВО России сбили украинский самолет Су-27 в Харьковской области.