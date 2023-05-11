Global Times: роль Китая в украинском кризисе не будет соответствовать сценарию США

Замысел Соединенных Штатов заключается в том, что, в случае успеха Киева в весеннем наступлении, Китай сможет сдержать Россию от ответного удара по Украине. В случае провала, США все еще смогут придерживаться своей позиции против мирных переговоров и заставить КНР надавить на РФ и ослабить ее. Эксперт подчеркивает, что Пекин не будет следовать сценарию Вашингтона и не попадется на расставленную ловушку.