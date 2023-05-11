Global Times: роль Китая в украинском кризисе не будет соответствовать сценарию США

Китай не будет следовать сценарию, который США предусмотрели для него в украинском конфликте. Подобное мнение высказал военный эксперт Сон Чжунпин в статье для китайского издания Global Times.
Обозреватель отметил, что США изменили свою позицию относительно КНР и все чаще призывают, чтобы Поднебесная призвала Россию к мирным переговорам с Украиной. По мнению эксперта, таким образом Запад рассчитывает, что сможет надавить на Москву руками Пекина.
«Цель Вашингтона не в том, чтобы добиваться подлинного мира, а в том, чтобы заставить Китай сделать что-то невозможное. Это ловушка, которую расставили США», — пишет Сон Чжунпин.
Замысел Соединенных Штатов заключается в том, что, в случае успеха Киева в весеннем наступлении, Китай сможет сдержать Россию от ответного удара по Украине. В случае провала, США все еще смогут придерживаться своей позиции против мирных переговоров и заставить КНР надавить на РФ и ослабить ее. Эксперт подчеркивает, что Пекин не будет следовать сценарию Вашингтона и не попадется на расставленную ловушку.
Ранее правительство КНР заявило, что глава Минобороны Китая Ли Шанфу вряд ли встретится в ближайшее время с министром обороны США Ллойдом Остином.