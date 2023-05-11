Военные Израиля заявили об уничтожении руководителя ракетной программы «Исламского джихада»*

По заявлениям Армии обороны Израиля, в числе погибших — ​командующий ракетными силами группировки Али Гали, координировавший удары по израильской территории. Эту информацию подтвердили в Палестине. Также палестинские СМИ пишут, что более десяти человек пострадали от налета военной авиации.