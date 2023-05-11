Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Военные Израиля заявили об уничтожении руководителя ракетной программы «Исламского джихада»*

Армия
Военные Израиля заявили об уничтожении руководителя ракетной программы «Исламского джихада»*

Три боевика «Исламского джихада»* (запрещенная в России террористическая организация) уничтожены при атаке ВВС Израиля, в их числе руководитель ракетной программы Али Хасана Гали. Об этом сообщила газета Haaretz.

По заявлениям Армии обороны Израиля, в числе погибших — ​командующий ракетными силами группировки Али Гали, координировавший удары по израильской территории. Эту информацию подтвердили в Палестине. Также палестинские СМИ пишут, что более десяти человек пострадали от налета военной авиации.

Ранее сообщалось, что с территории сектора Газа по Израилю выпустили свыше четырехсот ракет.

*Запрещенная в России террористическая организация

сектор газа военные израиль
Военкоры ФАН