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Грузинское руководство заявило, что не допустит антироссийских настроений в стране

Политика
Грузинское руководство заявило, что не допустит антироссийских настроений в стране

Власти Грузии не допустят ксенофобии по отношению к русским из-за увеличения их потока в страну после открытия прямых авиарейсов между странами. С подобным заявлением выступил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«В Грузии нет места ксенофобии. Грузия гордится своей толерантностью», — заявил политик.

Кобахидзе заявил, что, несмотря на попытки оппозиции посеять панику и развить антироссийские настроения в стране, правительству удалось преодолеть все три ксенофобные кампании. Он подчеркнул, что правящая партия держит под своим контролем ситуацию и назвал подобные акции оппозиции «либеральным фашизмом».

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили завил, что оппозиция ведет себя крайне непатриотично, путем построения политической повестки, опираясь на информацию и мнения других государств.
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