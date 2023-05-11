Грузинское руководство заявило, что не допустит антироссийских настроений в стране

Власти Грузии не допустят ксенофобии по отношению к русским из-за увеличения их потока в страну после открытия прямых авиарейсов между странами. С подобным заявлением выступил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
«В Грузии нет места ксенофобии. Грузия гордится своей толерантностью», — заявил политик.
Кобахидзе заявил, что, несмотря на попытки оппозиции посеять панику и развить антироссийские настроения в стране, правительству удалось преодолеть все три ксенофобные кампании. Он подчеркнул, что правящая партия держит под своим контролем ситуацию и назвал подобные акции оппозиции «либеральным фашизмом».
Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили завил, что оппозиция ведет себя крайне непатриотично, путем построения политической повестки, опираясь на информацию и мнения других государств.