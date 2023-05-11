Грузинское руководство заявило, что не допустит антироссийских настроений в стране

Кобахидзе заявил, что, несмотря на попытки оппозиции посеять панику и развить антироссийские настроения в стране, правительству удалось преодолеть все три ксенофобные кампании. Он подчеркнул, что правящая партия держит под своим контролем ситуацию и назвал подобные акции оппозиции «либеральным фашизмом».