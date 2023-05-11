У россиян появится возможность бесплатно изучать блокчейн

В пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы сообщили, что россияне к концу года получат доступ к платформе для бесплатного изучения блокчейна и IT-технологий Web3on.
«Участники форума "Сильные идеи для нового времени" представили платформу для обучения сквозным технологиям и ИТ-технологиям. Сейчас пилотный проект реализуется в одном из московских вузов и к концу 2023 года станет доступен жителям России», — рассказали в НТИ.
На платформе уже есть инструменты по технологиям распределенного реестра. Позднее на ней появится контент по машинному обучению, анализу данных, искусственному интеллекту и другим технологиям. Обычные пользователи смогут пользоваться контентом бесплатно, также будет доступна платная расширенная подписка.
Как рассказал руководитель Web3on Юрий Шмонин, команда планирует выйти за пределы вузов, чтобы каждый житель страны смог пройти короткое обучение и начать пользоваться приобретенными навыками в своей работе. Сейчас проект запущен в московском вузе в пилотном режиме. Платформой заинтересовались университеты из Новосибирска и Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что специалисты РАН занимаются разработкой усовершенствованных тренажеров для Российской орбитальной станции.