У россиян появится возможность бесплатно изучать блокчейн

Как рассказал руководитель Web3on Юрий Шмонин, команда планирует выйти за пределы вузов, чтобы каждый житель страны смог пройти короткое обучение и начать пользоваться приобретенными навыками в своей работе. Сейчас проект запущен в московском вузе в пилотном режиме. Платформой заинтересовались университеты из Новосибирска и Санкт-Петербурга.