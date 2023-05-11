Дональд Трамп хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта

Бывший президент США Дональд Трамп хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы урегулировать продолжающийся российско-украинский конфликт. Об этом он сообщил в ходе передачи Town Hall на телеканале CNN.
Трамп также желает встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы прекратить конфликт на Украине. Трамп добавил, что когда он станет во второй раз президентом, то разрешит вопрос в течение 24 часов.
«Я встречусь с Путиным, встречусь с Зеленским. У каждого из них есть свои слабости и сильные стороны», — прокомментировал в эфире экс-президент Соединенных Штатов.
Ранее экс-президент США Трамп пообещал помиловать большую часть заключенных в случае своей победы на выборах.