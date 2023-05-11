Правительство Китая отказало США во встрече министров обороны двух стран

Власти США в настоящее время пытаются организовать встречу глав оборонных ведомств двух стран в Сингапуре. Правительство КНР дало понять, что подобная встреча невозможна из-за ограничений, которые Соединенные Штаты применили к Ли Шанфу в 2018 году, когда тот возглавлял управление вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. Америка наложила санкции на чиновника из-за того, что он закупил в России истребители Су-35.