Правительство Китая отказало США во встрече министров обороны двух стран

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу вряд ли встретится в ближайшее время с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщает газета Financial Times.
Власти США в настоящее время пытаются организовать встречу глав оборонных ведомств двух стран в Сингапуре. Правительство КНР дало понять, что подобная встреча невозможна из-за ограничений, которые Соединенные Штаты применили к Ли Шанфу в 2018 году, когда тот возглавлял управление вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. Америка наложила санкции на чиновника из-за того, что он закупил в России истребители Су-35.
Вашингтон не намерен исключать министра обороны Китая из санкционного списка и настаивает, что ограничения не являются препятствием для встречи главы пентагона и Ли Шанфу в нейтральной стране. При этом, как отмечает газета, Пекин наверняка проигнорирует это.
Ранее сообщалось, что ведущий торговую войну с США Китай подготовил ответ на санкции Запада, которые подразумевают лишение их редкоземельных металлов.