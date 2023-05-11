Украина может остаться без ключевого союзника в Европе после выборов в Словакии

Обозреватель британского журнала Уильям Наттрасс заявил, что политический кризис в Словакии может лишить Украину ближайшего союзника в Европе.
Поддержка Украины может оказаться под угрозой в случае победы партии SMER, которая лидирует, отмечает Наттрасс. Он объяснил, что партию возглавляет бывший премьер-министр страны Роберт Фицо, критикующий позицию западных стран по украинскому вопросу.
Также автор публикации приводит данные опроса, согласно которому половина словаков желает победы России.
«Позиция Фицо, несомненно, отражает взгляды значительной части населения Словакии», — говорится в материале.
Журналист подчеркнул, что Словакия является важным транзитным и ремонтным узлом для поставки западного оружия на Украину, а также имеет политическое влияние в ЕС в вопросах кризиса, связанного с избытком украинских сельскохозяйственных товаров.
Ранее словацкий экс-премьер Фицо пообещал прекратить поставки оружия на Украину в случае победы на выборах.