Ведущий Сергей Малоземов рассказал, как защитить технику от статического электричества

Ремонтные мастера рассказывали о случаях, когда хорошо наэлектризованный кот вывел ноутбук из строя, из-за чего пришлось менять материнскую плату. Смартфоны и умные часы меньше чувствительны к статическому электричеству, их вывести из строя подобным образом сложнее. Малоземов советует с особым трепетом относиться к ноутбукам — их нужно оберегать от статического электричества в первую очередь.