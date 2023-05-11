Ведущий Сергей Малоземов рассказал, как защитить технику от статического электричества

Статическое электричество может повредить электронное устройство. Об этом сообщил автор и ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов.
Неприятное ощущение удара током каждому знакомо. Эти разряды могут привести к неисправности электронного устройства. Встречаются ситуации, в которых сама бытовая техника является причиной возникновения статического электричества, рассказал Малоземов.
«И хотя сила тока маленькая и заряд проскакивает быстро, этого может оказаться достаточно, чтобы испортить, например, процессор», — отметил ведущий.
Ремонтные мастера рассказывали о случаях, когда хорошо наэлектризованный кот вывел ноутбук из строя, из-за чего пришлось менять материнскую плату. Смартфоны и умные часы меньше чувствительны к статическому электричеству, их вывести из строя подобным образом сложнее. Малоземов советует с особым трепетом относиться к ноутбукам — их нужно оберегать от статического электричества в первую очередь.
Эффективным способом защиты гаджета от повреждений является периодическая стирка вещей с антистатическими кондиционерами.
«Каждый знает про предметы одежды и домашнего обихода, которые больше всего «стреляют» или испускают искры в темноте. Такие предметы надо держать подальше от электроники», — рассказал Малоземов.
Ранее сообщалось, что ради спасения кота обесточили несколько улиц в поселке Каа-Хем республики Тыва.