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Ведущий Сергей Малоземов рассказал, как защитить технику от статического электричества

Общество
Ведущий Сергей Малоземов рассказал, как защитить технику от статического электричества

Статическое электричество может повредить электронное устройство. Об этом сообщил автор и ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов.

Неприятное ощущение удара током каждому знакомо. Эти разряды могут привести к неисправности электронного устройства. Встречаются ситуации, в которых сама бытовая техника является причиной возникновения статического электричества, рассказал Малоземов.

«И хотя сила тока маленькая и заряд проскакивает быстро, этого может оказаться достаточно, чтобы испортить, например, процессор», — отметил ведущий.

Ремонтные мастера рассказывали о случаях, когда хорошо наэлектризованный кот вывел ноутбук из строя, из-за чего пришлось менять материнскую плату. Смартфоны и умные часы меньше чувствительны к статическому электричеству, их вывести из строя подобным образом сложнее. Малоземов советует с особым трепетом относиться к ноутбукам — их нужно оберегать от статического электричества в первую очередь.

Эффективным способом защиты гаджета от повреждений является периодическая стирка вещей с антистатическими кондиционерами.

«Каждый знает про предметы одежды и домашнего обихода, которые больше всего «стреляют» или испускают искры в темноте. Такие предметы надо держать подальше от электроники», — рассказал Малоземов.

Ранее сообщалось, что ради спасения кота обесточили несколько улиц в поселке Каа-Хем республики Тыва.
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