Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Грузии объяснили отказ от введения санкций против России

Политика
В Грузии объяснили отказ от введения санкций против России

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала IMEDI заявил, что введение антироссийских санкций приведет к падению экономики государства.

Грузинское государство отказывается поддерживать санкции против России из-за высокой опасности для экономики. Кобахидзе заявил, что введя антироссийские санкции, они, на самом деле, введут их против собственной страны и народа.

«Если в прошлом году у нас был экономический рост более 10%, то было бы минимум 10-процентное падение», — прокомментировал ситуацию грузинский депутат.

Кобахидзе считает, что это малое количество предполагаемого ущерба, который ожидает государство в случае поддержки этих антироссийских ограничений. Согласно прогнозу специалистов, валовой внутренний продукт (ВВП) в стране мог снизиться на 18% из-за подобного решения.

Ранее сообщалось, что в США намерены ввести санкции против Грузии, если прямое авиасообщение с Россией будет возобновлено.
санкции грузия отказ причина
Военкоры ФАН