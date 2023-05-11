Бизнесмен Курбан Омаров рассказал, что хочет подарить Валерии на день рождения

Бывший муж Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров своей новой возлюбленной Валерии решил подарить дом на день рождения.
Валерия 11 мая отметит свой день рождения. Сейчас она находится в Арабских Эмиратах, куда девушку отвез ее 41-летний ухажер. Фанаты подумали, что путешествие — это и есть подарок, но нет. Омаров решил подарить ей дом.
Курбан Омаров поделился с поклонниками в социальных сетях видеороликом о поисках дома. Он подчеркнул, что для Валерии это будет сюрпризом. Бизнесмен попросил фанатов помочь подобрать лучший вариант.
Ранее стало известно, что бывший муж блогера Айзы репер Гуф подарил сыну на день рождения ноутбук за 350 тысяч рублей.