Бизнесмен Курбан Омаров рассказал, что хочет подарить Валерии на день рождения

Валерия 11 мая отметит свой день рождения. Сейчас она находится в Арабских Эмиратах, куда девушку отвез ее 41-летний ухажер. Фанаты подумали, что путешествие — это и есть подарок, но нет. Омаров решил подарить ей дом.