«Русские не ведут войну»: Дмитрий Песков рассказал об изучении западного оружия в ходе СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил разницу между войной и спецоперацией. В интервью для телеканала ATV он рассказал о том, как продвигаются российские войска, о вмешательстве Запада в СВО и изучении оружия, поставляемого в Украину.