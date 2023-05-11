«Русские не ведут войну»: Дмитрий Песков рассказал об изучении западного оружия в ходе СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил разницу между войной и спецоперацией. В интервью для телеканала ATV он рассказал о том, как продвигаются российские войска, о вмешательстве Запада в СВО и изучении оружия, поставляемого в Украину.
Песков заявил, что сравнивать военный потенциал России и Украины сложно, так как, в отличие от своего оппонента, российская сторона не ведет войну. По словам пресс-секретаря президента, война означает полное разрушение городов, уничтожение инфраструктуры.
«Мы стараемся сохранить инфраструктуру, а во-вторых, мы стараемся сохранить человеческие жизни», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
Государственный деятель добавил, что Россия в ходе боев изучает иностранное вооружение, которое поставляется на Украину странами Запада. От отметил, что у противника встречаются «и плохое, и хорошее оружие», есть и высокотехнологичное, требующее рассмотрения.
Ранее Песков назвал Украину «спонсором терроризма». Подобное заявление он сделал на фоне атаки украинского БПЛА на Кремль.