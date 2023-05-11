Врач-хирург Нина Зубова рассказала, из-за чего можно заработать пупочную грыжу

Каждый слышал в жизни фразу: «Не поднимайте тяжесть, пупок разойдется». Данное выражение не является правдой, так как пупок развязаться не может, но пупочная грыжа — вполне реальная проблема, которую можно получить, подробности рассказала врач-хирург Лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.
Врач отметила, что пупок формируется в процессе заживления. По ее словам, он может быть впалый или выпуклый, круглый, овальный или даже спиралевидный
«Раньше пупки действительно перевязывали, но сейчас для закрепления пупка врачи используют специальные скобы, которые надежно скрепляют ткани», — рассказала Зубова.
Врач рассказала, что у некоторых людей иногда возникает ощущение, что пупок вот-вот порвется — это ложное чувство. Зубова уверяет, что беспокоиться об этом не следует, однако это место и правда является уязвимым, так как можно заработать пупочную грыжу.
Нина Зубова подчеркнула, что грыжи могут появиться абсолютно у любого человека: у ребенка, у таскающего тяжести человека или даже у беременной девушки. У последних подобный недуг может появиться из-за того, что во время беременности происходит растяжение передней брюшной стенки, поэтому риск выпячивания внутренних органов через пупочное кольцо повышается.
«У новорожденных она возникает из-за сильного плача, надрывного кашля, регулярных запоров. У взрослых пупочная грыжа образуется на фоне ожирения, хронического запора, травмы живота, подъема тяжестей», — отметила врач.
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