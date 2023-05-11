Врач-хирург Нина Зубова рассказала, из-за чего можно заработать пупочную грыжу

Врач рассказала, что у некоторых людей иногда возникает ощущение, что пупок вот-вот порвется — это ложное чувство. Зубова уверяет, что беспокоиться об этом не следует, однако это место и правда является уязвимым, так как можно заработать пупочную грыжу.