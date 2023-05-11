Экс-президент США Трамп пообещал помиловать большую часть заключенных в случае своей победы на выборах

Стоит отметить, что 6 января 2021 года люди собрались у здания Капитолия США, чтобы поддержать Трампа, не признавшего итоги выборов главы государства. Напомним, что именно в этот день должно было пройти заседание конгресса, на котором планировалось утвердить победу Джо Байдена на выборах в президенты в 2020 году. В отношении участников несанкционированной демонстрации были заведены уголовные дела.