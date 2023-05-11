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Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил, что ВСУ нужны минимум три тысячи дронов

Политика
Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил, что ВСУ нужны минимум три тысячи дронов

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинским военным необходимо минимум три тысячи дронов для ликвидации инфраструктуры России вдоль передовой линии. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Рада».

«Сколько мы должны использовать дронов и получить их, чтобы уничтожать всю (российскую — Прим. ред.) инфраструктуру вдоль линии фронта? 1 тыс., 2 тыс., 3 тыс. дронов разных модификаций», — отметил Украинский политик.

Для украинских военных представляют интерес объекты, которые находятся в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Подоляк считает, что дрон является «ключевым элементом» в украинском конфликте.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ATV заявил, что демилитаризация Украины является одной из важных целей СВО.
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