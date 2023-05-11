Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил, что ВСУ нужны минимум три тысячи дронов

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинским военным необходимо минимум три тысячи дронов для ликвидации инфраструктуры России вдоль передовой линии. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Рада».