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В результате ДТП с участием двух грузовиков на МКАДе пострадали водители обеих машин

Происшествия
В результате ДТП с участием двух грузовиков на МКАДе пострадали водители обеих машин

При столкновении двух грузовиков на МКАДе в районе Белой Дачи пострадали водители обеих машин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Человек, сидевший за рулем одного из большегрузов, в какой-то момент потерял управление и влетел во второй автомобиль. Водите обоих грузовиков пострадали и были доставлены в больницу. Сами фуры получили серьезные повреждения и заняли две полы кольцевой дороги, перекрыв движение.

На месте ДТП работают специальные службы. Ликвидируются обстоятельства аварии. Специалисты выясняют все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что крупная дорожная авария с участием двух грузовых машин произошла в Москве.
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