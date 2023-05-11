В результате ДТП с участием двух грузовиков на МКАДе пострадали водители обеих машин

Человек, сидевший за рулем одного из большегрузов, в какой-то момент потерял управление и влетел во второй автомобиль. Водите обоих грузовиков пострадали и были доставлены в больницу. Сами фуры получили серьезные повреждения и заняли две полы кольцевой дороги, перекрыв движение.