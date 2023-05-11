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Роскосмос совместно с РАН обсуждают возможность доставки грунта с Венеры на Землю

Общество
Роскосмос совместно с РАН обсуждают возможность доставки грунта с Венеры на Землю

Российские специалисты уже ведут проработку миссии по доставке образцов грунта с Венеры. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Специалистами Госкорпорации "Роскосмос" и Российской академии наук прорабатывается возможность возврата на Землю образцов грунта, атмосферы и аэрозолей Венеры (миссия "Венера-В")», — рассказали в госкорпорации.

Концепция миссии предполагает последовательный запуск новых поисково-возвратного и десантного космических аппаратов.

Российские космонавты выйдут в открытый космос с борта МКС 12 мая. В сообщении госкорпорации говорится, что космонавты проводили подготовку к выходу в космическое пространство (ВКД-58) по государственной программе.
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