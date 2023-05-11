Канадские ученые рассказали, чем лечить дневную сонливость

Ученые канадского университета Макмастера выяснили, что лекарственный препарат солриамфетол — лучшее средство для лечения дневной сонливости и апноэ. Об этом сообщил журнал Annals of Internal Medicine.
По статистике, около миллиарда людей в мире страдают от апноэ. Для лечения задержки дыхания применяется СИПАП-аппарат, который поставляет во время сна через маску сжатый кислород. Однако даже после такого лечения, пациенты испытывают дневную сонливость.
Ученые провели клинические исследования, в результате которых выяснилось, что солриамфетол — лучшее лекарство от дневной сонливости. Но в то же время выяснилось, что препарат повышает артериальное давление, а это может стать причиной проблем с сердечно-сосудистой системой.
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