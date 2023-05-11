Канадские ученые рассказали, чем лечить дневную сонливость

Ученые провели клинические исследования, в результате которых выяснилось, что солриамфетол — лучшее лекарство от дневной сонливости. Но в то же время выяснилось, что препарат повышает артериальное давление, а это может стать причиной проблем с сердечно-сосудистой системой.