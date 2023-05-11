Украинский беспилотник обстрелял здание администрации в Брянской области

Вооруженные силы Украины обстреляли административное здание в Стародубском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Александр Богомаз.
«Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе», — написал губернатор.
По словам Богомаза, при атаке украинского БПЛА никто не пострадал. Экстренные службы уже работают на месте. В настоящий момент они занимаются ликвидацией последствий обстрела.
Ранее в Брянской области ВСУ совершили попытку теракта на нефтепроводе «Дружба» — под обстрел попал наливной пункт нефтепровода в поселке Свень.