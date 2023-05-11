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Московский суд за демонстрацию нацистской атрибутики арестовал студента на пять суток

Происшествия
Московский суд за демонстрацию нацистской атрибутики арестовал студента на пять суток

Студент Московского областного государственного университета и археолога Владимир П. арестован на пять суток за демонстрацию нацистской атрибутики Басманным судом Москвы.

Случай произошел в субботу, 6 мая. Студент читал в московском метро книгу с названием «Черный марш. Воспоминания офицера СС. 1938—1945», на обложке которой был нарисован немецкий военнослужащий в каске и с нацистской символикой.

Басманным судом Москвы установлено, что студент публично продемонстрировал нацистскую атрибутику. Студента арестовали на пять суток, а книгу было решено уничтожить.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали при столкновении двух фур на МКАДе.
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