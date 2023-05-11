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Проживающие на Кипре россияне сняли патриотический клип на песню Юты

Общество
Проживающие на Кипре россияне сняли патриотический клип на песню Юты

Российская певица Юта поделилась видеороликом, который сняли ее поклонники с Кипра. В основу их клипа легла песня «Zа жизнь», посвященная победе Российской Федерации. Выложила ролик артистка в свой личный Telegram-канал.

«Кипр с нами! Моя песня летит по миру!» — рассказала Юта.

Как рассказала певица, видео снимает инициативная группа патриотов Кипра из города Лимассола. Их поддержали координационный совет российских композиторов, а также Российский центр культуры и науки.

Стоит отметить, что клип на песню Юты был создан для того, чтобы поддержать бойцов СВО на передовой. Артистка отметила, что так россияне могут донести свои патриотические мысли и чувства и заявить на весь мир — «Вместе – мы сила!».

Ранее стало известно, что певица Ольга Бузова ужинала с экс-избранником на Кипре. Звезда охотно поделилась с поклонниками яркими фотографиями
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