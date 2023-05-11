Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации

Экс-глава Роскосмоса, участник специальной военной операции на Украине с позывным Сармат Дмитрий Рогозин заявил, что в России необходима еще одна волна мобилизации. Подобное мнение он высказал во время интервью радиостанции «Говорит Москва».
«У нас есть проблемы с личным составом. Потому что ребят ранят, убивают», — сказал бывший генеральный директор Роскосмоса.
Он считает, что вторая волна мобилизации сможет увеличить шансы на победу. При этом, по мнению Сармата, подобной меры можно избежать, если большее количество добровольцев вступит в ряды бойцов СВО. Как уточник Рогозин, он сам относится к «добровольческой армии».
Ранее экс-глава Роскосмоса Рогозин призвал применить тактическое ядерное оружие в случае контрнаступления ВСУ.