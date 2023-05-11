Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации

Он считает, что вторая волна мобилизации сможет увеличить шансы на победу. При этом, по мнению Сармата, подобной меры можно избежать, если большее количество добровольцев вступит в ряды бойцов СВО. Как уточник Рогозин, он сам относится к «добровольческой армии».