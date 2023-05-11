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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал превратить страну в центр концентрации европейских ценностей

Политика
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал превратить страну в центр концентрации европейских ценностей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро Украина станет центром концентрации европейских ценностей. Об этом украинский лидер сказал в видеообращении, опубликованном в личном Telegram-канале.

«Именно здесь, на Украине, мир будет видеть, на что способна Европа. Здесь, у нас на Украине, будет максимум Европы в Европе», — пообещал Зеленский.

Именно в этой стране, по словам украинского президента, можно будет видеть максимум возможного из того, на что способны европейские ценности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты усилить санкционное давление на Россию. Он заявил об этом в беседе со спикером палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.
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