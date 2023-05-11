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Правительство Германии выделит еще один дополнительный миллиард евро на содержание беженцев

Политика
Правительство Германии выделит еще один дополнительный миллиард евро на содержание беженцев

Правительство Германии планирует выделить федеральным землям еще один дополнительный миллиард евро на содержание беженцев. Об этом свидетельствует соглашение, опубликованное на портале Бундестага.

«Федеральное правительство увеличит на один миллиард евро единовременную выплату беженцев землям в 2023 году», — говорится в документе.

Деньги должны быть распределены между муниципалитетами и затрачены на предоставление льгот и финансирование цифровизации органов по делам иностранцев. В документе также упоминается работа над укреплением контроля на внешней границе Евросоюза.

В настоящее время в Германию пребывает огромное количество беженцев из Украины и других стран мира. В документе говорится об укреплении внешних границ и распределении беженцев между странами-участниками ЕС.

Ранее сообщалось, что что жители Германии начали выходить на митинги против наплыва украинских беженцев в страну. В ФРГ прогнозируют дефицит жилья и повышенный уровень преступности.
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