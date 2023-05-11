Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент США Джо Байден заблудился на сцене после речи с угрозами всему миру

Общество
Президент США Джо Байден заблудился на сцене после речи с угрозами всему миру

В Нью-Йорке после произнесенной речи на мероприятии президент США Джо Байден не смог самостоятельно уйти со сцены из-за того, что не сумел найти выход.

YouTube-канал PBS NewsHour провел трансляцию мероприятия, на котором американский лидер в своей речи пригрозил всему миру проблемами, если в США случится дефолт. Зрители заметили, что Джо Байден, попрощавшись с публикой, пытается понять, где находится выход. К нему подходит помощник, чтобы показать ему правильное направление.

Ранее президент США Джо Байден охарактеризовал ситуацию, которая произойдет в случае дефолта в стране. Он также назвал человека, который лучше него понимает происходящее.
США Джо Байден заблудился
Военкоры ФАН