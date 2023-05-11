Президент США Джо Байден заблудился на сцене после речи с угрозами всему миру

YouTube-канал PBS NewsHour провел трансляцию мероприятия, на котором американский лидер в своей речи пригрозил всему миру проблемами, если в США случится дефолт. Зрители заметили, что Джо Байден, попрощавшись с публикой, пытается понять, где находится выход. К нему подходит помощник, чтобы показать ему правильное направление.