Президент США Джо Байден заблудился на сцене после речи с угрозами всему миру

В Нью-Йорке после произнесенной речи на мероприятии президент США Джо Байден не смог самостоятельно уйти со сцены из-за того, что не сумел найти выход.
YouTube-канал PBS NewsHour провел трансляцию мероприятия, на котором американский лидер в своей речи пригрозил всему миру проблемами, если в США случится дефолт. Зрители заметили, что Джо Байден, попрощавшись с публикой, пытается понять, где находится выход. К нему подходит помощник, чтобы показать ему правильное направление.
Ранее президент США Джо Байден охарактеризовал ситуацию, которая произойдет в случае дефолта в стране. Он также назвал человека, который лучше него понимает происходящее.