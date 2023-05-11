Греческий политик обвинил судовладельцев в том, что они «наживаются» на российской нефти

По мнению Велопулоса, Греция имеет достаточный потенциал, чтобы развить собственные месторождения природного газа и нефти. Он обещал, что с его партией страна не только станет добывать топливо, но и будет его экспортировать. Стоит отметить, что выборы в парламент Греции состоятся 21 мая.