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Греческий политик обвинил судовладельцев в том, что они «наживаются» на российской нефти

Политика
Греческий политик обвинил судовладельцев в том, что они «наживаются» на российской нефти

Судовладельцы в Греции получают прибыль на контрабанде российской нефти, в то время как народ вынужден платить огромные деньги за природный газ, нефть и еду, импортируемую из-за границы, заявил лидер партии «Эллиники лиси» Каириакос Велопулос в ходе предвыборных дебатов на канале ERT.

«Я этого не понимаю. Значит, я должен получать прибыль от контрабанды нефти или угля с Россией, а греческий народ – нет», — возмутился глава партии.

По мнению Велопулоса, Греция имеет достаточный потенциал, чтобы развить собственные месторождения природного газа и нефти. Он обещал, что с его партией страна не только станет добывать топливо, но и будет его экспортировать. Стоит отметить, что выборы в парламент Греции состоятся 21 мая.

Ранее сообщалось, что президент Греции Катерина Сакелларопулу подписала указ о роспуске греческого парламента и назначении парламентских выборов на 21 мая 2023 года
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