Предприниматель Борис Титов выступил против обысков у предпринимателей без согласования с прокуратурой

Предприниматель Борис Титов выступил с предложением о запрете обысков у предпринимателей без согласования с прокуратурой и о внесении временных рамок на все сопутствующие акты изъятия имущества. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.
Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил соответствующие предложения руководителю рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства Антону Вайно. В Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» бизнес-омбудсменом было предложено внедрить коррективы, при которых обыск помещений, сооружений, земельных участков и транспортных средств должен проводиться в строгом согласовании с прокуратурой.
Уведомлять комиссариат необходимо за 48 часов до начала обыска. Подобные меры применяются в случаях угрозы государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности РФ.
Ранее Борис Титов заявил о важности послаблений для перевозчиков из Калининграда.