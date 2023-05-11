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Предприниматель Борис Титов выступил против обысков у предпринимателей без согласования с прокуратурой

Общество
Предприниматель Борис Титов выступил против обысков у предпринимателей без согласования с прокуратурой

Предприниматель Борис Титов выступил с предложением о запрете обысков у предпринимателей без согласования с прокуратурой и о внесении временных рамок на все сопутствующие акты изъятия имущества. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил соответствующие предложения руководителю рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства Антону Вайно. В Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» бизнес-омбудсменом было предложено внедрить коррективы, при которых обыск помещений, сооружений, земельных участков и транспортных средств должен проводиться в строгом согласовании с прокуратурой.

Уведомлять комиссариат необходимо за 48 часов до начала обыска. Подобные меры применяются в случаях угрозы государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности РФ.

Ранее Борис Титов заявил о важности послаблений для перевозчиков из Калининграда.
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