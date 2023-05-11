Предприниматель Борис Титов выступил против обысков у предпринимателей без согласования с прокуратурой

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил соответствующие предложения руководителю рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства Антону Вайно. В Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» бизнес-омбудсменом было предложено внедрить коррективы, при которых обыск помещений, сооружений, земельных участков и транспортных средств должен проводиться в строгом согласовании с прокуратурой.