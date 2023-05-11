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В Петербурге самокатчик не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль

Происшествия
В Петербурге самокатчик не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль

В Санкт-Петербурге на Европейском проспекте 13 корпус шесть самокатчик влетел в припаркованный автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Курьер передвигался на индивидуальном транспортном средстве, не справился с управлением и въехал о стоящую на пути машину. Со слов очевидцев известно, что тяжелых травм он не получил. С переломом ноги его доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что петербурженка сломала череп в результате падения с электросамоката на Комендантском проспекте. Пострадавшую госпитализировали с ушибом головного мозга и переломом основания черепа.
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