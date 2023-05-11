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В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Интер» победил «Милан» со счетом 2:0

Спорт
В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Интер» победил «Милан» со счетом 2:0

Футбольная игра прошла в среду, 10 мая, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. В первом матче полуфинала Лиги чемпионов Италии «Интер» обыграл «Милан» со счетом 2:0.

Победу помогли одержать 37-летний Эдик Джеко — отправил мяч в ворота противника на восьмой минуте, а также Генрих Мхитарян — на 11-й минуте. Стоит отметить, что Мхитарян стал третьим футболистом из СНГ, который забил гол в полуфинале Лиги чемпионов после украинцев Виталия Косовского и Андрея Шевченко. Ответный футбольный матч пройдет 16 мая на том же стадионе.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Зенита» Роман Широков призвал клубы РПЛ повышать свой уровень игры, чтобы прервать чемпионскую серию сине-бело-голубых. Об этом он заявил в беседе с «Чемпионатом».
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