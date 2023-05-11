В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Интер» победил «Милан» со счетом 2:0

Победу помогли одержать 37-летний Эдик Джеко — отправил мяч в ворота противника на восьмой минуте, а также Генрих Мхитарян — на 11-й минуте. Стоит отметить, что Мхитарян стал третьим футболистом из СНГ, который забил гол в полуфинале Лиги чемпионов после украинцев Виталия Косовского и Андрея Шевченко. Ответный футбольный матч пройдет 16 мая на том же стадионе.