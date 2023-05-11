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Израильские военные начали операцию «Стук по крыше» после выпуска четырехсот ракет из сектора Газа

Армия
Израильские военные начали операцию «Стук по крыше» после выпуска четырехсот ракет из сектора Газа

Израильская армия начала операцию под названием «Стук по крыше», после того, как с крыш жилых домов со стороны сектора Газа выпустили 400 ракет. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

Операция пройдет в три этапа. Сначала предупредят жителей домов, с которых запускали ракеты в секторе Газа, что по ним прилетит ракетный удар. Далее по намеченному зданию планируют выпустить ракету-прототип, чтобы показать серьезность намерений. Третий этап подразумевает тотальный снос строения настоящей ракетой.

Ранее сообщалось, что три ракеты выпустили с территории сектора Газа по Израилю.
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