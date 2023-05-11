Израильские военные начали операцию «Стук по крыше» после выпуска четырехсот ракет из сектора Газа

Операция пройдет в три этапа. Сначала предупредят жителей домов, с которых запускали ракеты в секторе Газа, что по ним прилетит ракетный удар. Далее по намеченному зданию планируют выпустить ракету-прототип, чтобы показать серьезность намерений. Третий этап подразумевает тотальный снос строения настоящей ракетой.