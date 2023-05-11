Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Несколько человек пострадали при столкновении двух фур на МКАДе

Происшествия
Несколько человек пострадали при столкновении двух фур на МКАДе

Крупная дорожная авария с участием двух грузовых машин произошла Москве. ДТП произошло на внутренней стороне МКАДа в районе Белой Дачи, сообщает Mash.

По предварительным данным, водитель первого большегруза потерял управление и столкнулся с фурой. В результате аварии крупногабаритные машины перекрыли несколько полос московской кольцевой дороги.

Поступила информация, что в результате ДТП пострадали несколько человек. В настоящий момент их количество выясняется.

Ранее ГУ МВД России по Москве сообщило, что на юго-западе столицы произошло крупное ДТП с участием трех машин.
дтп москва мкад большегрузы фуры
Военкоры ФАН