Несколько человек пострадали при столкновении двух фур на МКАДе

Крупная дорожная авария с участием двух грузовых машин произошла Москве. ДТП произошло на внутренней стороне МКАДа в районе Белой Дачи, сообщает Mash.
По предварительным данным, водитель первого большегруза потерял управление и столкнулся с фурой. В результате аварии крупногабаритные машины перекрыли несколько полос московской кольцевой дороги.
Поступила информация, что в результате ДТП пострадали несколько человек. В настоящий момент их количество выясняется.
Ранее ГУ МВД России по Москве сообщило, что на юго-западе столицы произошло крупное ДТП с участием трех машин.