Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об обращении с ОЯТ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об обращении с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ).
Данный документ выложили в четверг, 11 мая, на Национальном правовом интернет-портале. В его тексте сказано, что Совет министров Республики Беларусь должен принять меры, которые необходимы для осуществления данного соглашения.
«Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом, подписанное в г. Сочи 21 ноября 2022 года» — говорится в опубликованном документе.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом.