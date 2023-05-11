Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: России удалось изрядно потрепать военную машину Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ATV заявил, что демилитаризация Украины является одной из важных целей СВО.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что за год проведения спецоперации были определенные результаты достигнуты.
«Удалось изрядно потрепать военную машину Украины», — сказал Песков.
Он также отметил, что с помощью высокоточных российских ракет удалось разрушить много военных производств, уничтожить запасы оружия противника. В интервью телеканалу представитель Кремля также сказал о необходимости обезопасить жителей Донбасса. По его словам, данная задача уже частично решена.
«Вы видите, что продолжаются обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, других населенных пунктов, поэтому, конечно, противника нужно отодвинуть на значительные расстояния», — сказал Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал оценку законопроектам рабочей группы по вопросам СВО.