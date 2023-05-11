Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: России удалось изрядно потрепать военную машину Украины

Он также отметил, что с помощью высокоточных российских ракет удалось разрушить много военных производств, уничтожить запасы оружия противника. В интервью телеканалу представитель Кремля также сказал о необходимости обезопасить жителей Донбасса. По его словам, данная задача уже частично решена.