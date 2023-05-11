Актриса Олеся Железняк столкнулась с травлей из-за фотографии в социальных сетях

Актриса и телеведущая Олеся Железняк рассказала о том, как столкнулась с волной критики в Сети после того, как коллега Юлия Меньшова опубликовала ее фотографию. Российская артистка поделилась этой историей в интервью для YouTube-канала «Сама Меньшова».