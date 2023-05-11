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Актриса Олеся Железняк столкнулась с травлей из-за фотографии в социальных сетях

Шоу-бизнес
Актриса Олеся Железняк столкнулась с травлей из-за фотографии в социальных сетях

Актриса и телеведущая Олеся Железняк рассказала о том, как столкнулась с волной критики в Сети после того, как коллега Юлия Меньшова опубликовала ее фотографию. Российская артистка поделилась этой историей в интервью для YouTube-канала «Сама Меньшова».

В декабре 2020 года Меньшова опубликовала фотографию актрисы, сделанную в гримерке театра — на публикации Железняк изображена в ночной сорочке. Интернет-пользователи раскритиковали актрису, заявив, что она «сильно поправилась» и «набрала 30 кг, не меньше».

Певица и телеведущая тяжело перенесла критику, но вскоре решилась опровергнуть слухи ее внешности. После перенесенной травли в Сети Железняк опубликовала красивые фотографии, сделанные на профессиональной фотосессии.

«За эту красивую фотосессию меня тоже, так скажем, хейтили», — призналась актриса.

По словам Железняк, интернет-пользователи не поверили, что на фотографиях изображена она. Актриса считает, что критика и травля в современном обществе неизбежны, но они дают возможность оценить себя и стать лучше.

Ранее Железняк рассказала о своей поездке в госпиталь к военнослужащим, раненым во время участия в спецоперации.
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