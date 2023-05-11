Покинувшая Россию Лариса Гузеева рассказа о невзгодах былой жизни

Лариса Гузеева побывала в квартире в Тбилиси. В то время, когда телеведущая познакомилась с Кахой Толордавой, с которым у нее был бурный, но непродолжительный роман, в Грузии была война — не было света и воды горячей. Несмотря на это, Гузеева в личном блоге рассказала, что жизнь тогда была веселой и насыщенной.