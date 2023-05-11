Покинувшая Россию Лариса Гузеева рассказа о невзгодах былой жизни

Не так давно телеведущая Лариса Гузеева покинула Россию. О всех своих перемещениях женщина рассказывает в социальных сетях. Она поделилась со своими подписчиками воспоминаниями о былых временах в Тбилиси.
Лариса Гузеева побывала в квартире в Тбилиси. В то время, когда телеведущая познакомилась с Кахой Толордавой, с которым у нее был бурный, но непродолжительный роман, в Грузии была война — не было света и воды горячей. Несмотря на это, Гузеева в личном блоге рассказала, что жизнь тогда была веселой и насыщенной.
Ранее телеведущая Лариса Гузеева высказала свое мнение о людях, которые привыкли выставлять свои эмоции на публику. Ее критика была направлена на Аниту Цой, которая сняла видео в социальные сети в связи со смертью Валентина Юдашкина.