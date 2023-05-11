Подполковник армии США Дэниел Дэвис считает, что целью США на Украине является нанесение наибольшего урона России. По его словам, американские власти понимают, что Киев не сможет одержать победу.
Власти Соединенных Штатов понимают, что украинская сторона не выйдет победителем на поле боя, добавил американский подполковник в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Дэвис отметил, что Вашингтон не задумывается о потерях Киева.
«Все свидетельствует о том, что главная цель (США — Прим. ред) — нанести вред России. При этом их не волнует, ценой скольких человеческих жизней она будет достигнута», — подчеркнул подполковник.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Украину «спонсором терроризма» в интервью сербскому телеканалу ATV.