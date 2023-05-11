В Госдуму внесли законопроект о выплатах воспитателям погибших бойцов в зоне СВО

В Госдуму внесен законопроект, в соответствии с которым выплаты могут получить не только члены семьи погибшего в зоне СВО военнослужащего, но и фактические воспитатели. Информация об этом размещена на сайте СОЗД.
Авторами законопроекта стала рабочая группа по вопросам СВО. Действующий закон распространяется на выплаты по обязательному государственному страхованию только в случае гибели участников СВО после 14 июля 2022 года.
Заместитель председателя Общественной палаты Курской области по экспертно-аналитическому блоку Александр Терновцов прокомментировал новый законопроект.
«Законопроект направлен на установление справедливости среди фактических воспитателей участников СВО, независимо от того, когда они потеряли близкого человека», — рассказал Терновцов.
По его словам, законопроект достаточно актуальный и ожидаемый у граждан, так как позволяет исключить несправедливость и дискриминацию. Терновцов отметил, что проект необходимо поддержать в силу его социальной ориентированности и востребованности.
Ранее в Совфеде разработали законопроект, позволяющий участникам СВО трудоустроиться в сфере соцпредпринимательства.