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Актриса Олеся Железняк выступила перед российскими военнослужащими в зоне СВО в качестве благодарности

Общество
Актриса Олеся Железняк выступила перед российскими военнослужащими в зоне СВО в качестве благодарности

Российская актриса Олеся Железняк рассказала о своей поездке в госпиталь к военнослужащим, раненым во время участия в спецоперации. Артистка театра рассказала, что ей «было страшно» выступать перед бойцами СВО в интервью для YouTube-канала «Сама Меньшова».

Железняк поделилась, что с самого начала спецоперации хотела чем-нибудь помочь российским солдатам, которые несут службу на передовой. Свою поддержку она выразила в спектакле в госпитале для раненых бойцов. Актриса призналась, что испытывала страх перед выступлением.

«Когда ты это видишь многое вообще отпадает», — высказала свои эмоции актриса.

Военнослужащие высоко оцени творчество Олеси Железняк. По словам актрисы, они были в прекрасном настроении и «очень много смеялись». Она подчеркнула в интервью свое восхищение российскими солдатами и заявила, что «преклоняется перед ними».

Железняк рассказала о своем украинском происхождении. Она прокомментировала попытки киевского режима «стереть общее прошлое» с Россией, назвав это «болезнью».
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