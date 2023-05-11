Актриса Олеся Железняк выступила перед российскими военнослужащими в зоне СВО в качестве благодарности

Железняк поделилась, что с самого начала спецоперации хотела чем-нибудь помочь российским солдатам, которые несут службу на передовой. Свою поддержку она выразила в спектакле в госпитале для раненых бойцов. Актриса призналась, что испытывала страх перед выступлением.