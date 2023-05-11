Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В США намерены ввести санкции против Грузии, если прямое авиасообщение с Россией будет возобновлено

Политика
В США намерены ввести санкции против Грузии, если прямое авиасообщение с Россией будет возобновлено

Вскоре после принятия безвизового режима между Москвой и Тбилиси власти США пригрозили ввести санкции против Грузии в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.

Как говорится в сообщении Госдепа, возобновление прямых рейсов между России и Грузией вызывает обеспокоенность США. Американские власти намерены ввести санкции против грузинских авиакомпаний.

«Это вызовет нашу обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем», — говорится в сообщении Госдепа.

Ранее стало известно, почему общество поддерживает, а грузинские власти недовольны отменой виз с РФ
США америка россия грузия грузия и сша грузия и россия госдеп авиакомпании
Военкоры ФАН