В США намерены ввести санкции против Грузии, если прямое авиасообщение с Россией будет возобновлено

Вскоре после принятия безвизового режима между Москвой и Тбилиси власти США пригрозили ввести санкции против Грузии в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.
Как говорится в сообщении Госдепа, возобновление прямых рейсов между России и Грузией вызывает обеспокоенность США. Американские власти намерены ввести санкции против грузинских авиакомпаний.
«Это вызовет нашу обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем», — говорится в сообщении Госдепа.
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