«Украина приравняла себя к государствам — спонсорам терроризма»: Дмитрий Песков об атаке на Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Украину «спонсором терроризма» в интервью сербскому телеканалу ATV.
Российский государственный деятель заявил, что атакой на кремлевскую резиденцию президента РФ Владимира Путина Украина приравняла себя к государствам — спонсорам терроризма.
«Мы считаем, что Украина таким образом фактически приравнивает себя к государствам-спонсорам терроризма. Даже не юридически, а де-факто, фактически», — заявил Песков.
Попытка атаки на Кремль с помощью беспилотника произошла ночью 3 мая. В это время главы государства не было в резиденции. Инцидент расценили как покушение на президента России.
Ранее Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что атака беспилотников на Кремль стала еще одним подтверждением типичной циничности киевского режима, который олицетворяют и реализуют украинские националисты.