«Перемолола миллионы жителей Африки»: представитель МИД РФ Захарова о преступлениях Британской империи

На брифинге, посвященном актуальным вопросам внешней политики, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обозначила некоторые факты вопиющих преступлений Британской империи колониального и постколониального периода.
Захарова напомнила, что для удержания под контролем других народов Лондон без колебаний использовал самые изощренные методы. По ее словам, колониальная машина Британии буквально «перемолола» миллионы жителей Африки, кардинально изменив демографическую картину континента.
«Можно со всеми основаниями говорить об ответственности британцев за геноцид в отношении народов Африки, Индии, коренного населения Австралии и Тасмании, в результате чего, по некоторым оценкам, было уничтожено до 90% аборигенов этих территорий», — рассказала представитель МИД.
Также на брифинге Захарова напомнила об издевательствах и пытках над детьми в концлагерях на территории Прибалтики, которые нынешние западные политики именуют «трудовыми лагерями».
Дипломат в начале выступления обратила внимание, что на сайте МИД 25 апреля в рубрике «Исторические материалы» разместили материалы с фактами преступлений Британской империи.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила западным дипломатам выдворением из России.