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Французы экономят на еде и медицинской помощи из-за инфлянции

Общество
Французы экономят на еде и медицинской помощи из-за инфлянции

Во Франции в последнее время примерно четыре из десяти граждан отказывались от покупки продовольственных продуктов. Опрос провел Институт изучения общественного мнения Elabe по заявке телеканала BFMTV.

По данным опроса, 81% респондентов как минимум единожды экономили на шоппинге и продуктах. В отдыхе отказали себе 45% опрошенных, а также 17% в медпомощи.

Также опрос показывает, что по сравнению с ноябрем прошлого года 43% французов жалеют деньги на покупку продовольственных продуктов. Насовсем отказались от рыбы 34% опрошенных, мяса — 43%, колбасы — 26%, биопродуктов — 26%, бисквитов — 27%. Около 44% респондентов отметили, что стали покупать дешевые продукты, 30% — в меньших количествах.

Больше половины французов — 53% — сократили расходы на покупки, 49% — уменьшили затраты на посещение ресторанов, кинотеатров и баров. 34% опрашиваемых сообщили, что в последнее время у них отсутствовали средства для оплаты отопления, 17% граждан прекратили совершать пожертвования.

Стоит отметить, что 55% респондентов отметили, что делают накопления, менее половины — 45% — не могут полностью закрывать свои потребности, 32% опрошенных ограничивают себя, а 13% берут в долг.

Ранее сообщалось, что власти Франции будут блокировать сайты, которые предоставляют информацию СМИ, находящихся под санкциями.
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