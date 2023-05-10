Французы экономят на еде и медицинской помощи из-за инфлянции

Во Франции в последнее время примерно четыре из десяти граждан отказывались от покупки продовольственных продуктов. Опрос провел Институт изучения общественного мнения Elabe по заявке телеканала BFMTV.
По данным опроса, 81% респондентов как минимум единожды экономили на шоппинге и продуктах. В отдыхе отказали себе 45% опрошенных, а также 17% в медпомощи.
Также опрос показывает, что по сравнению с ноябрем прошлого года 43% французов жалеют деньги на покупку продовольственных продуктов. Насовсем отказались от рыбы 34% опрошенных, мяса — 43%, колбасы — 26%, биопродуктов — 26%, бисквитов — 27%. Около 44% респондентов отметили, что стали покупать дешевые продукты, 30% — в меньших количествах.
Больше половины французов — 53% — сократили расходы на покупки, 49% — уменьшили затраты на посещение ресторанов, кинотеатров и баров. 34% опрашиваемых сообщили, что в последнее время у них отсутствовали средства для оплаты отопления, 17% граждан прекратили совершать пожертвования.
Стоит отметить, что 55% респондентов отметили, что делают накопления, менее половины — 45% — не могут полностью закрывать свои потребности, 32% опрошенных ограничивают себя, а 13% берут в долг.
Ранее сообщалось, что власти Франции будут блокировать сайты, которые предоставляют информацию СМИ, находящихся под санкциями.