Французы экономят на еде и медицинской помощи из-за инфлянции

Также опрос показывает, что по сравнению с ноябрем прошлого года 43% французов жалеют деньги на покупку продовольственных продуктов. Насовсем отказались от рыбы 34% опрошенных, мяса — 43%, колбасы — 26%, биопродуктов — 26%, бисквитов — 27%. Около 44% респондентов отметили, что стали покупать дешевые продукты, 30% — в меньших количествах.