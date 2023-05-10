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Бывшая ведущая «Дома-2» Ксения Бородина встала на защиту Юлии Высоцкой из-за критики ее рецептов в Сети

Шоу-бизнес
Бывшая ведущая «Дома-2» Ксения Бородина встала на защиту Юлии Высоцкой из-за критики ее рецептов в Сети

Не так давно в Сети начали появляться отрывки первых серий популярного шоу Юлии Высоцкой «Едим дома», в которых она терпит кулинарные неудачи. На девушку обрушился шквал негатива — она получила злобные шутки и жесткую критику в свой адрес.

Самые первые рецепты Юлии Высоцкой стали набирать популярность в интернете из-за того, что они были крайне неудачными. Некоторые пользователи Сети просто смеются, пока остальные критикуют ее за непрофессионализм. Эта ситуация не понравилась телеведущей Ксении Бородиной.

«А у вас не складывается впечатление, что стеб над Высоцкой перешел в травлю? Надо же умудриться пойти в аккаунт человека и вылить там негатив про рецепты. Я считаю, пора остановиться с этим буллингом», — заявила в своих социальных сетях экс-ведущая.

Ранее из-за стресса Юлия Высоцкая чуть не сорвала спектакль из-за нападок со стороны пользователей Сети.
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