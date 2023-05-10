Бывшая ведущая «Дома-2» Ксения Бородина встала на защиту Юлии Высоцкой из-за критики ее рецептов в Сети

Не так давно в Сети начали появляться отрывки первых серий популярного шоу Юлии Высоцкой «Едим дома», в которых она терпит кулинарные неудачи. На девушку обрушился шквал негатива — она получила злобные шутки и жесткую критику в свой адрес.