Актриса Олеся Железняк назвала «болезнью» попытку Украины стереть общую историю с Россией

Российская актриса театра и кино Олеся Железняк рассказала о своем украинском происхождении в интервью для YouTube-канала «Сама Меньшова». Она прокомментировала попытки киевского режима «стереть общее прошлое» с Россией, назвав это «болезнью».
«То, что люди так неистово стали стараться отделиться и забыть общее прошлое выкорчевывая все, в этом есть какое-то нездоровье», — отметила актриса.
Артистка рассказа, что ее родители — украинцы — родом из Днепропетровской области. По словам Железняк, она провела на Украине большую часть своего детства и происходящее там в последние годы для нее «огромное горе». Попытка Киева искоренить и стереть связь с русской культурой — предпосылка к конфликту, который стал неминуемым из-за действий украинских властей.
Ранее певец эстрады Олег Газманов высказался об артистах, выступающих против специальной военной операции на Украине.