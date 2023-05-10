Артистка рассказа, что ее родители — украинцы — родом из Днепропетровской области. По словам Железняк, она провела на Украине большую часть своего детства и происходящее там в последние годы для нее «огромное горе». Попытка Киева искоренить и стереть связь с русской культурой — предпосылка к конфликту, который стал неминуемым из-за действий украинских властей.