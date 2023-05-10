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Бывший муж Настасьи Самбурской актер Кирилл Дыцевич в начале 2023 года стал отцом

Шоу-бизнес
Бывший муж Настасьи Самбурской актер Кирилл Дыцевич в начале 2023 года стал отцом

После бурных обсуждений расставания Настасьи Самбурской с актером Кириллом Дыцевичем в Сети, он перестал афишировать подробности личной жизни. Недавно он сообщил, что в начале 2023-го года стал отцом, сообщает StarHit.

Сейчас 30-летний Кирилл старается уделять подрастающему малышу как можно больше внимания. Как рассказал актер, он заранее был готов стать папой.

«Ровно через месяц после моего юбилея — 21 января у меня родился сын. Назвали его Марселем. Теперь я молодой папа и все главные заботы и волнения конечно теперь связаны с малышом», — признается Кирилл.

Стоит отметить, что Дыцевич состоял в браке с Самбурской в 2018 году, который продлился всего пару недель, после чего пара распалась. В настоящее время актер женат на коллеге по цеху Кристине Вайнас.

Ранее сообщалось, что актриса Настасья Самбурская на кинофестивале предстала в черном платье с откровенным декольте.
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