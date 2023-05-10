Бывший муж Настасьи Самбурской актер Кирилл Дыцевич в начале 2023 года стал отцом

После бурных обсуждений расставания Настасьи Самбурской с актером Кириллом Дыцевичем в Сети, он перестал афишировать подробности личной жизни. Недавно он сообщил, что в начале 2023-го года стал отцом, сообщает StarHit.
Сейчас 30-летний Кирилл старается уделять подрастающему малышу как можно больше внимания. Как рассказал актер, он заранее был готов стать папой.
«Ровно через месяц после моего юбилея — 21 января у меня родился сын. Назвали его Марселем. Теперь я молодой папа и все главные заботы и волнения конечно теперь связаны с малышом», — признается Кирилл.
Стоит отметить, что Дыцевич состоял в браке с Самбурской в 2018 году, который продлился всего пару недель, после чего пара распалась. В настоящее время актер женат на коллеге по цеху Кристине Вайнас.
Ранее сообщалось, что актриса Настасья Самбурская на кинофестивале предстала в черном платье с откровенным декольте.