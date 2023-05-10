Еще один беспилотник сбит системой ПВО под Белгородом

Еще один беспилотник сбила система ПВО над Белгородским районом. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков подчеркнул, что пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы.
Стоит отметить, что ранее Гладков сообщил, что над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали два беспилотника. Отмечается, что никто из жителей не пострадал. Повреждения получили два жилых дома и автомобиль.
Ранее сообщалось, что беспилотник-камикадзе врезался в водонапорную башню в Белгородской области.