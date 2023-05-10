В Палату Представителей США поступила резолюция с требованием об освобождении журналиста Гершковича

Резолюция с требованием немедленно освободить журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который был задержан в марте по подозрению в шпионаже, была внесена в палату представителей США.
«Настоятельно призывает всех должностных лиц исполнительной власти Соединенных Штатов, включая президента Джозефа Р. Байдена, государственного секретаря Энтони Блинкена и Специального представителя Президента по делам заложников Роджера Д. Карстенса, поднять вопрос об Эване Гершковиче и добиваться его немедленного освобождения при всех контактах с правительством Российской Федерации», — обратились авторы резолюции к Вашингтону с требованием вмешаться в дело Гершкевича.
Авторы потребовали у российского правительства не только освобождения журналиста, но и свободы для бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана, который был задержан в декабре 2018 года и осужден в 2020 году по обвинению в шпионаже.
Ранее сообщалось, что Россия не получила от США ни одного доказательства того, что Гершкович действительно не виновен в сборе информации о стратегически важных государственных объектах на Урале.