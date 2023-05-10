65-летний краснодарец продолжает заниматься спортом, несмотря на тяжелую травму

Стоит отметить, что в спортивной жизни Алексея произошел несчастный случай. Не найдя нужного снаряжения — носки с прорезиненной поверхностью, — мужчина упал на шею при выполнении сложного трюка. Врачи говорили, что он больше не сможет ходить. Но благодаря помощи тренера Алексей смог восстановиться в кратчайшие сроки: уже через три дня он смог подняться на ноги.