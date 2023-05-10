65-летний краснодарец продолжает заниматься спортом, несмотря на тяжелую травму

65-летний мужчина продолжает заниматься спортом после тяжелой травмы шеи, полученной на батутах, и не думает бросать любимое занятие. Об этом сообщает Mash.
Алексей, или как в батутном центре его называют Дядя Леша, еще с детства связан со спортом и уверен, что те, кто забрасывает это дело, стареют раньше. Сейчас мужчина хочет заняться скейтбордингом.
Стоит отметить, что в спортивной жизни Алексея произошел несчастный случай. Не найдя нужного снаряжения — носки с прорезиненной поверхностью, — мужчина упал на шею при выполнении сложного трюка. Врачи говорили, что он больше не сможет ходить. Но благодаря помощи тренера Алексей смог восстановиться в кратчайшие сроки: уже через три дня он смог подняться на ноги.
Ранее стало известно, что более миллиарда рублей Министерство спорта РФ выделило на внедрение новых регионов страны в общую спортивную систему.