Президент Латвии Эгилс Левитс не собирается баллотироваться на второй срок

Президент Латвии Эгилс Левитс решил не участвовать в выборах главы государства, сообщает портал Delfi.
В опубликованном заявлении говорится, что глава Латвии не собирается баллотироваться на второй срок. Правящая коалиция не сумела выбрать кандидата для участия в президентских выборах, добавил Левитс.
По словам Левитса, данное решение связано с полным отсутствием согласия по поводу его кандидатуры между политическими силами государства. Он также добавил, что решающие голоса отдадут, скорее всего, партиям, которые не представляют латышский и западный курс Латвии.
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