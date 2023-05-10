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Президент Латвии Эгилс Левитс не собирается баллотироваться на второй срок

Политика
Президент Латвии Эгилс Левитс не собирается баллотироваться на второй срок

Президент Латвии Эгилс Левитс решил не участвовать в выборах главы государства, сообщает портал Delfi.

В опубликованном заявлении говорится, что глава Латвии не собирается баллотироваться на второй срок. Правящая коалиция не сумела выбрать кандидата для участия в президентских выборах, добавил Левитс.

По словам Левитса, данное решение связано с полным отсутствием согласия по поводу его кандидатуры между политическими силами государства. Он также добавил, что решающие голоса отдадут, скорее всего, партиям, которые не представляют латышский и западный курс Латвии.

Ранее сообщалось, что здоровье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может кардинально изменить политическую ситуацию в стране.
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